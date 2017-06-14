Библиотекари Центральной детской библиотеки дали старт акции «Книжная ПАРковка-2017», в рамках которой во время каникул для школьников будут организованы развлекательно-познавательные мероприятия. Так, на днях в Александровском саду местные библиотекари совместно со специалистами нацпарка «Нижняя Кама» провели эколого-познавательную игру «Юные знатоки».

В мероприятии приняли участие более 70 школьников, которые успешно прошли шесть эколого-познавательных станций. Ребятам предстояло ответить на вопросы об охране природы родного Прикамья, отгадать отрывки из повестей и рассказов о природе и животных. Победители получили памятные призы от нацпарка «Нижняя Кама».

Следующее мероприятие в рамках Книжной ПАРковки состоится 20 июня также в Александроском саду, куда приглашаются дети на мастер-класс творческой мастерской «Кладовая ремесел».