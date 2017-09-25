С сегодняшнего дня в Елабуге официально начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города, сообщили в городском Департаменте ЖКХ.

Первыми тепло получат детские сады и школы, а далее отопление начнут подавать в дома, которые уже оформили заявку на отопление.

Как отметили в Департаменте ЖКХ Елабуги, в течение двух недель тепло поступит во все жилые дома за исключением нескольких аварийных. В ближайшее время их жители должны быть переселены в новые многоэтажки.