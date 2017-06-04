Домой Елабуга Общество ЕлабугаОбщество В Елабуге с 5 по 7 июня возможны перебои с холодной водой От Администратор - 04.06.2017 17 0 ВКонтакте ОК Twitter Google+ Facebook Печать Email WhatsApp Gmail Mail.ru SMS Viber Telegram Skype В Елабуге с 5 по 7 июня возможны перебои с холодной водойhttps://xn----7sbbaemlva7asw1bya6c6h.xn--p1ai/novosti/elabuga/obshhestvo/v-elabuge-s-5-po-7-iyunya-vozmozhny-pereboi-s-xolodnoj-vodoj Email WhatsApp Gmail Mail.ru SMS Viber Telegram Skype 5 - 7 июня 2017г. в связи с переключением водоводов возможно снижение давления холодного водоснабжения. Просим принять к сведению и произвести запас воды. - Реклама - ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Общество Рустам Минниханов встретился с победителями и призерами финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Общество 10 улиц Елабуги оборудуют фонарями Спорт Результаты футбольного матча Елабужской и Бугульмиской сборной Общество Елабужский район занял второе место по итогам санитарно-экологического двухмесячника Общество В Елабуге проходит интернет-голосование за любимых докторов Спорт Сегодня на центральном стадионе состоится два футбольных матча! Коментарии Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Комментарий Имя * E-mail * Сайт - Реклама - ПОПУЛЯРНОЕВсеЕлабугаТатарстанРоссияМирПодробнее В ГДК прошли 2-е муниципальные соревнования по мобильной робототехнике среди ОУ... 24.04.2016 Новое расписание автобусов Елабуга — Набережные Челны 28.01.2017 Сабантуй 2017 в Елабуге пройдет 1 июля 25.05.2017 КФУ готов создать систему экомониторинга мусоросжигательного завода 03.05.2017 В Елабуге в ДТП пострадали четыре человека, один погиб 26.05.2017 - Реклама -