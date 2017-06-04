5 - 7 июня 2017г. в связи с переключением водоводов возможно снижение давления холодного водоснабжения. Просим принять к сведению и произвести запас воды.

- Реклама -
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга
Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *