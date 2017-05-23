На территории предприятия тепловых сетей Елабуги будут установлены газотурбогенераторы. Новое оборудование должно помочь сдерживать рост коммунальных тарифов в городе. Об этом на общегородской планерке заявил глава района Геннадий Емельянов.

«Всего планируется установить пять турбин. Решение принято окончательно. Установка этого оборудования сможет стать сдерживающим фактором роста коммунальных тарифов. Стоимость установки обойдется в где-то в 60 млн рублей, покупка окупит себя за пять лет», –отметил Геннадий Емельянов.

Как сообщают в самом предприятии тепловых сетей, сегодня начаты проектные работы по строительству газотурбинных генераторов, а вот сборка и установка турбин начнется в следующем году.

Газотурбинные установки работают с двойной пользой: сначала газ при горении нагревает воду, которая дает пар, крутящий турбину, после чего этот же пар может использоваться для промышленных нужд. Таким образом, установка вырабатывает не только электроэнергию, но и дает отопление. По мнению специалистов, оборудование эффективное, и сегодня многие реконструкции тепловых сетей направлены на установку именно таких турбин.