В начале июня в Елабуге начнутся масштабные работы по разделению участков водовода между водозаборной станцией «Тураево» и станцией очистки воды. Таким образом, у города будет два отдельных водовода: резервный и рабочий. Об этом сообщили во время рабочего совещания коммунальных служб.

Сегодня трубопровод, обеспечивающий водой Елабугу, Менделеевск и предприятия ОЭЗ «Алабуга», работает как единое целое, и в случае коммунальной аварии пока нет возможности переключиться от одной ветки на другую. Работы по разделению участков водовода начались еще в прошлом году, но самый ответственный этап стартует 5 июня и продолжится до 8 июня.

Разделение участков необходимо, чтобы не повторилась ситуация 2012 года, когда целый город на несколько дней остался без водоснабжения. Не было ни холодной, ни горячей воды. Сегодня идет подготовка, и до 5 июня необходимо максимально заполнить резервуары с водой, чтобы в городе не было проблем с водоснабжением. Речь идет о холодной воде, а вот горячей воды в эти три дня точно не будет. Напомним, именно 5 июня тепловики должны были завершить работы по опрессовке труб и дать горячую воду в жилой фонд.

«Будет отключение горячей воды на 72 часа в городе. Отключения холодной воды во время ремонтных работ в городе не будет, возможно, небольшое ограничение по холодному водоснабжению, есть вероятность того, что вода не будет доходить до верхних этажей некоторых домов. На такой случай у нас по городу будет ездить водовоз», – подчеркнул начальник Управления эксплуатации и энергетики ОЭЗ «Алабуга» Николай Васильев.

Водовод обслуживает не только Елабугу, но и Менделеевск и предприятия ОЭЗ «Алабуга. В связи с этим такие крупные потребители, как, например, завод KASTAMONU, во время ремонтных работ уходят на плановый ремонт.

«У нас есть договоренность, что завод KASTAMONU и “Хаять Кимья” уходят на плановый ремонт. Будет отключен “Форд Соллерс“, а также химический завод им. Карпова в Менделеевске и ПТЖ, потому что эти предприятия обслуживаются трубопроводом, который будет сливаться во время ремонтных работ. “Эссен Продакшн АГ“ и предприятие тепловых сетей Елабуги будут обеспечиваться водой из скважины», – отметил начальник Управления эксплуатации и энергетики ОЭЗ «Алабуга» Николай Васильев.

Таким образом, после ремонтных работ у города будут два отдельных водовода.