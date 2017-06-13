Работы по программе разделения магистральных водоводов речной воды завершены. Напомним, они производились с 5 по 8 июня при работающем Менделеевском водоводе, без ограничения подачи воды абонентам Елабуги и промышленной площадки.

"Работы выполнены в срок, согласно графика производства работ. Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежную и бесперебойную работу системы водоснабжения в случае нештатной ситуации", - подытожил на "деловом вторнике" начальник Департамента по водоснабжению и водоотведению ОЭЗ "Алабуга" Евгений Иванов.