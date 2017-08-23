22 августа состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и Оперативной группы Елабужского муниципального района. Совещание прошло под председательством главы района Геннадия Емельянова. В большом зале Совета ЕМР собрались руководители Исполкомов, их заместители, председатели палат, главы сельских поселений и представители силовых структур.

В повестке дня заседания значились вопросы, связанные с безопасностью предстоящего празднования Дня города. Открыл совещание заместитель начальника полиции МВД России по Елабужскому району по охране общественного порядка Айдар Мухаметзянов. Он перечислил мероприятия по усилению мер безопасности, которые будут предприняты в праздничный день.

Напомним, праздничные мероприятия по случаю празднования Дня города и Дня республики пройдут 30 августа в Александровском саду, в Пионерском парке, на Шишкинских прудах и на стадионе «Молодежный». На территории стадиона состоится большой концерт, а также пройдет фестиваль фейерверков. «Будет организовано перекрытие дорог на стадион «Молодежный» с 16.00 до 22.00 улиц Гассара, Набережная до памятника Ивану Шишкину, выставлены посты ГИБДД, подъезд к стадиону будет осуществляться по пропускам. В местах проведения мероприятий будут использоваться возможности программного комплекса "Безопасный город", различные средства видеофиксации. На подходе к местам скопления людей будут организованы посты проверки граждан через металлодетекторы», – отметил Айдар Мухаметзянов. Также будут задействованы розыскные собаки, обученные для поиска взрывоопасных веществ.

В преддверии начала учебного года на заседании антитеррористической комиссии говорили о безопасности в учебных заведениях города. Так, с этого года для школ города планируется начать закупку металлорамок для усиления безопасности детей. Оборудование будет куплено за счет местного бюджета.

О противопожарном состоянии объектов образовательных учреждений, функционирующих на территории Елабужского муниципального района и их готовности к новому учебному году, рассказал главный государственный инспектор по Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору Александр Ябуров. По состоянию на 21 августа 2017 года в ходе работы комиссии по приемке образовательных учреждений Елабужского муниципального района проведены профилактические осмотры 83 объектов образования, что составляет 90% от их общего количества. Во время проверки особое внимание уделялось наличию средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы доведения сигнала на пульт связи пожарно-спасательной части, эвакуационных выходов, средств пожаротушения и умения сотрудников учреждения действовать в случае опасности.

Как сообщил Александр Ябуров, в целом проверка показала, что руководители объектов подошли ответственно к подготовке к учебному году, серьезных нарушений на 68 объектах не обнаружено. "Однако есть ряд вопросов к ряду учреждений района. Так, оказалась неисправна противопожарная автоматика в гимназии №4, школе №11 и Лекаревской школе, а также в детских садах №№ 3, 24. Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают свободный проход в гимназии №4, детских садах №12, №32, №34, Поспеловском и Мурзихинском детских садах, Костенеевской, Лекаревской школах, в центре детского технического творчества", - отметил он.