Вчера в конференц-зале Исполкома ЕМР состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. Работу совещания вела заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова. Нынешнее заседание было всецело посвящено итогам прошедшей республиканской акции «Жизнь без наркотиков», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотам.

С докладом выступил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Елабужскому району Артем Волков. По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий возбуждено 7 уголовных дел, задержано 10 лиц, из незаконного оборота наркотиков изъято 9,816 гр. наркотических средств, также изъято 75 полимерных свертков с порошкообразным веществом, которые еще находятся на экспертизе. Одним из резонансных дел стало задержание 19 июня сбытчиков наркотических средств в нижней части города. 21-летний молодой человек совместно с 14-летней девушкой из Можгинского района "работали" закладчиками наркотиков на территории Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска. На месте задержания у них обнаружено 3 полимерных свертка. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено еще 75 полимерных свертков в тайниковых закладках в нижней части города.

О работе своего учреждения рассказал начальник Управления по делам молодежи и спорта Александр Крылов. Большую активность в проведении антинаркотического месячника проявили сотрудники Молодежного центра «Барс». Специалистами центра совместно с активистами общественных организаций города был проведен мониторинг сети Интернет на предмет выявления сайтов по распространению наркотиков. В результате был обнаружено 10 сайтов, среди которых оказались интернет-магазины с недвусмысленными названиями «Экстези», «Наркот», «Ширка в домашних условиях». Кроме этого, были обнаружены ресурсы, на которых были размещены вакансии для закладчиков наркотиков.