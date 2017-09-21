Вчера в малом зале Совета ЕМР под председательством главы района Геннадия Емельянова прошло совещание по строительству берегоукреплений реки Камы и устья реки Тоймы. Основной темой собрания стало представление проекта второй очереди берегоукрепления.

В совещании помимо главы ЕМР приняли участие его заместитель Зульфия Сунгатуллина, первый заместитель руководителя райисполкома Ринат Хайруллин, главный архитектор Ольга Никитина и представители проектной группы.

Первая очередь берегового укрепления протяженностью 341 метров была построена еще два года назад. Это "черновой вариант" будущей набережной, ее фундамент. После строительства здесь причальной стенки, речного вокзала и ресторана данная территория будет благоустроена, и тогда ее можно будет по праву называть Набережной. Пока же, по словам Геннадия Емельянова, до окончания «грязных строительных работ» смысла здесь что-то устраивать нет.

На совещании разговор шел в основном о строительстве второй очереди берегоукреплений, которые протянутся вверх по Тойме уже до самых Шишкинских прудов. Длина второй очереди составит 1600 метров. Проект будущего сооружения представила главный инженер ООО «УПТР «Гидроспецстрой» Татьяна Петрова. Она рассказала в подробностях о предстоящих работах, обозначила на карте линию будущего берегового укрепления и представила чертеж дамбы. Проект уже прошел государственную экспертизу, и следующим этапом станет его непосредственное строительство.