Сегодня в большом зале Совета ЕМР прошло очередное заседание по координации работы по противодействию коррупции в Елабужском муниципальном районе. В ее работе приняли участие руководитель Исполкома ЕМР, его заместители, председатели палат, представители силовых структур района. Совещание прошло под председательством главы ЕМР Геннадия Емельянова.

Перед началом основных докладов повестки дня, присутствующим был продемонстрирован фильм, посвященный антикоррупционному мониторингу в Татарстане за 2016 год. Затем тему продолжила начальник Елабужского отдела государственной статистики по РТ Ольга Костюкова. В своем докладе она рассказала о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления ЕМР по результатам принятых в 2016 антикоррупционных мер. Так, по результатам социологического исследования в 2016 году работу органов власти РТ по противодействию коррупции 89,3% населения оценивает положительно. При этом Елабужскому району этот показатель достигает 94,4%.

Помощник главы ЕМР по вопросам противодействия коррупции Ольга Ильина рассказала о практике выявления случаев несоблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении конфликта интересов. Заместитель прокурора Алсу Салахутдинова, выступившая после, подробно разъяснила практику применения статей 19.28 и 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также на заседании выступил начальник управления образования ЕМР Ривал Зарипов. Тем его доклада касалась результатов проверки организации горячего питания в школах района. Ривал Зарипов рассказал, что подобные проверки проводятся не реже одного раза в четверть. Заседания комиссии оформляются протокольно, составляется акт по результатам проверки. Вопросы организации питания рассматриваются не менее двух раз в год на общешкольных родительских собраниях, ежемесячно - на совещаниях при директоре. Два раза в год проводится анкетирование детей и родителей по вопросам качества питания в школе, формулируются предложения по совершенствованию и улучшению питания.

"Проверки показали, что санитарное состояние учреждений удовлетворительное. Система канализации и водопровода и оборудование в рабочем состоянии. Посуда и уборочный инвентарь чистые, но требуется обновление маркировки. Суточные пробы оставлены и хранятся в соответствии с требованиями СанПин. Документация заведена и ведется регулярно. Холодильники промаркированы. Термометры в каждом холодильнике. Товарное соседство продуктов питания соблюдается. С истекшим сроком хранения продукты не выявлены. Питьевой режим соблюдается. Столовая посуда требует замены", - доложил Ривал Зарипов.