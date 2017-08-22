В минувшие выходные в Елабуге, на территории старого аэродрома состоялись соревнования по авиамодельному спорту. На мероприятие съехалось около 40 участников: из Самары, Димитровграда, Ижевска, Нижнего Новгорода. Татарстан представляли спортсмены из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, и, конечно же, из Елабуги.

Ранее сообщалось, что этап кубка России по 3Д пилотажу имеет целью не только определение победителей, но и ставит задачей популяризацию данного вида авиамоделизма и технически-прикладных навыков среди детей и молодежи, чтобы в дальнейшем Елабуга стала центром авиамодельного спорта России.

К сожалению, в заявленном объеме соревнование провести не удалось. Из-за плотного графика и переноса даты, многие участники не смогли приехать. Но организаторов это не смущает. В следующем году, один из этапов кубка России пройдет снова в нашем городе.