5 сентября 2017 года в Пионерском парке Молодежный центр «Барс» провел акцию «Вместе против терроризма», посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом для студентов ссузов и вузов города.

Организаторы мероприятия восстановили хронологию страшных терактов, произошедших в России за последние десятилетия. Участники акции почтили память жертв террористических актов минутой молчания.

Также, в рамках мероприятия, участникам были представлены тематические и творческие номера от студентов Елабужского колледжа культуры и искусств.

В завершении акции все участники получили магниты с символикой мероприятия.

Стоит отметить, что была организована фотохроника с мест терактов, которая привлекла внимание участников акции и посетителей парка.