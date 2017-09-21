19 сентября, в Городском Дворце культуры состоялся концерт Чеченского государственного ансамбля танца "Вайнах".

«Вайнах» – прославленный коллектив с 75-летней историей, кавалер Ордена имени первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А.Кадырова, кавалер Ордена «Золотая звезда высшей степени» Хашимитского Королевства Иордании, лауреат премии Правительства Российской Федерации, обладатель Гран-При международных конкурсов и фестивалей.

Ансамбль уникален своими искрометными, виртуозными танцами, вобравшими в себя характер и душу, традиции и обычаи чеченцев.