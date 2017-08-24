31 августа 1941 года в Елабуге трагически оборвалась жизнь великого русского поэта Марины Цветаевой. И долгое время не только её творчество, но и само имя было в нашей стране под негласным запретом.

Навсегда ушли в прошлое те времена. Впервые имя Марины Цветаевой в Елабуге было названо в середине 1960-х годов, а первый День памяти прошёл в сентябре 1968 года. Тогда преподаватели и студенты Елабужского государственного педагогического института пришли к предполагаемой могиле Цветаевой, чтобы возложить цветы, почитать любимые стихи, послушать рассказ казанского писателя Р.Мустафина о поэтической судьбе Марины Ивановны.

С тех пор отмечать День памяти поэта стало доброй традицией. Ежегодно в последний день лета люди, пленённые высокой поэзией Марины Цветаевой, собираются в Елабуге, чтобы выразить своё уважение и восхищение гением поэта.

31 августа 2017 года Елабужский государственный музей-заповедник приглашает почитателей творчества на День памяти поэта.

В программе:

9.00 – 9.30 Панихида в Покровском соборе (поминовение М.И.Цветаевой и членов её семьи).

9.40 – 10.10 Посещение Петропавловского кладбища, возложение цветов к могиле великого поэта (отправление участников мероприятия на кладбище — от Покровского собора).

10.20 – 10.35 Возложение цветов к подножию памятника-бюста М.И.Цветаевой.

10.35 – 11.00 Поэтический венок Цветаевой (чтение стихов Марины Ивановны и посвящений Поэту).