29 сентября в Городском дворце культуры пройдет Форум юных граждан, направленный на развитие общественной активности юных граждан, укрепление и совершенствование механизма поддержки детских организаций, привлечение внимания общества и государства к решению детских и молодежных проблем.
Работа Форума будет организована по 10 основным секциям:
«Культура и творческое развитие подростков»,
«Здоровый образ жизни, детский спорт и туризм»,
«Первые шаги в предпринимательстве»,
«Детские средства массовой информации»,
«Экологическое воспитание»,
«Патриотическое воспитание»,
«Правовая защита детей и молодежи»,
«Социальная защита и волонтерская деятельность»,
«Образование и наука»,
«Развитие детского движения».
К участию в Форуме приглашаются дети и подростки в возрасте от 11 до 18 лет.
Регистрация на Форум юных граждан проходит до 25 сентября 2017 года.