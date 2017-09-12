29 сентября в Городском дворце культуры пройдет Форум юных граждан, направленный на развитие общественной активности юных граждан, укрепление и совершенствование механизма поддержки детских организаций, привлечение внимания общества и государства к решению детских и молодежных проблем.

Работа Форума будет организована по 10 основным секциям:

«Культура и творческое развитие подростков»,

«Здоровый образ жизни, детский спорт и туризм»,

«Первые шаги в предпринимательстве»,

«Детские средства массовой информации»,

«Экологическое воспитание»,

«Патриотическое воспитание»,

«Правовая защита детей и молодежи»,

«Социальная защита и волонтерская деятельность»,

«Образование и наука»,

«Развитие детского движения».

К участию в Форуме приглашаются дети и подростки в возрасте от 11 до 18 лет.

Регистрация на Форум юных граждан проходит до 25 сентября 2017 года.