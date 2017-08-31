5 сентября в 17.00 в Пионерском парке состоится акция "Вместе против террора", организованная молодежным центром "Барс".

Ежегодно в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом, который официально был утвержден в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России». Этот день напрямую связан с событиями в Беслане в 2004 году, когда боевики захватили одну из городских школ. В эту памятную дату в России с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга. Необходимо помнить о том, что чужого горя не бывает и хранить память о людях, ставших жертвами террористов.