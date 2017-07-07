Сегодня в малом зале Совета ЕМР прошло совещание по внедрению в Елабуге аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город». Мероприятие прошло с участием главы района Геннадия Емельянова.

Начальник Елабужского РУЭС Максим Степанов доложил о результатах реализации программы «Безопасный город» и продемонстрировал работу уже налаженной системы. Взамен давно устаревших аналоговых камер наблюдения установлены новые - цифровые, передающие более качественное изображение, позволяющее разглядеть самые мелкие детали. Новая аппаратура позволяет вести наблюдение даже в темное время суток. Кроме того, система оснащена интеллектуальной доработкой картинки, которая очищает изображение от солнечных бликов и капель дождя.

Всего по программе «Безопасный город» было установлено 49 камер видеонаблюдения, установленных в самых оживленных местах Елабуги. Помимо них предстоит смонтировать еще 8. Также по республиканской программе установлены 12 из 22 видеокамер на въезде в город.

Другой проект - «Безопасный двор» - реализовывается совместно с Департаментом ЖКХ, управляющими компаниями и полицией города. Видеокамерами оснащаются уже не общественные места, а дворы многоквартирных домов. Причем в этом случае бремя обслуживания оборудования ложится на собственников жилья. По словам Максима Степанова, работа в этом направлении шла довольно тяжело, некоторые из жильцов выступают против, не желая оплачивать еще одну строку расходов за жилищные услуги. Однако в последнее время дело сдвинулось с места, люди начали осознавать пользу. Уже в прошлом месяце к системе видеонаблюдения было подключено 40 камер. Всего же во дворах МКД сейчас работают 102 камеры. Это составляет менее четверти от запланированного.