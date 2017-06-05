В рамках празднования Дня молодежи, который состоится в Елабуге 17 июня, с целью культурного обогащения среди елабужского молодого поколения Молодежный Центр «Барс» с 29 мая по 10 июня проводит проект под названием ФОТОHISTORYЕЛАБУГА

На электронный адрес kdm34723@mail.ru принимаются фотоработы, отвечающие простым требованиям: приветствуются фото, на которых запечатлены исторические места, отличающиеся колоритом купеческого городка, яркостью и самобытностью культуры. Смысловым составляющим фото является: отразить исторический факт, легенду или елабужскую байку, вжившись в сюжетный образ прошлого.

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