В Исполнительном комитете Елабужского муниципального района работает телефон "Горячей линии" для приема обращений населения по вопросам неформальной занятости, "серой" заработной платы и заработной платы ниже уровня минимальной заработной платы:

для внебюджетного сектора экономики - не менее 8252 рублей в месяц (с 08.08.2016 года);

для работников государственных и муниципальных учреждений - не менее 7500 рублей в месяц (с 01.07.2016 года).

Телефон "горячей линии": 3-03-45, 4-48-98. В рабочие дни:

с 8.00 до 12.00

с 13.00 до 17.0