В этом году на предприятиях Елабуги должны быть трудоустроены не менее 54 инвалидов. В соответствии с постановлением Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Елабуге установлена квота именно на столько человек. Об этом сообщили на встрече с работодателями, которую организовал исполком района.

Как сообщают в центре занятости населения, на сегодня согласно квоте трудоустроен лишь 21 человек, свободными остаются еще 33 рабочих места.

«Помимо этого, с 15 августа вступило в действие постановление Минтруда РТ об установлении 28 работодателям Елабужского района квоты для трудоустройства 83 инвалидов», – отмечает директор центра занятости населения Юлия Демина.

Всего на совещание были приглашены представители девяти предприятий. Им было рекомендовано пересмотреть штатное расписание и свободные вакансии для трудоустройства инвалидов согласно установленной квоте. Как отмечают в центре занятости населения, сегодня елабужские предприятия готовы предложить инвалидам такие вакансии, как укладчик-упаковщик, швея, помощник бухгалтера, продавец-кассир, менеджер по обучению персонала, уборщик служебного помещения, дворник и др.