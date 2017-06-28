В Елабуге наградили победителей республиканского конкурса «Эковесна-2017». Почетные грамоты во Дворце культуры вручил заместитель министра экологии природных ресурсов РТ Инсаф Галиуллин.

Инсаф Галиуллин вручил почетную грамоту от Министерства экологии и природных ресурсов РТ первому заместителю руководителя райисполкома Ринату Хайруллину за активное участие Елабужского района в двухмесячнике по уборке территорий. По словам руководителя, Елабужский район стал одним из активных участников экологического марафона.

Также почетную грамоту получил коллектив елабужских медиков, которые приняли массовое участие во всех субботниках и средниках в городе. Кроме того, этой весной медики на территории в 7 га посадили около ста обычных елок, более 50 голубых елей, и около 20 туй. Благодаря такому трудолюбию Елабужская центральная районная больница стала лучшим экопредпреятием республики в конкурсе «Эковесна-2017».