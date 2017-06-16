Количество желающих оформить загранпаспорт в Елабуге увеличилось в два раза. Если в прошлом году Управление миграционной службы по Елабужскому району выдало более 1100 загранпаспортов, то в этом году уже выдано около 900 документов.

«Сейчас горячая пора, хотя мы всегда советуем заранее подготовиться к сезону отпусков, потому что если с января по февраль к нам приходило 50-100 человек, то сегодня мы в месяц обслуживаем 200-250 человек, кроме Елабуги мы обслуживаем еще 3 района, Мамадыш, Агрыз, Менделеевск», – отмечает начальник миграционной службы Елабуги Сергей Бубеков.

На изготовление загранпаспорта требуется 30 дней. По словам Сергея Бубекова, до конца этого года ожидается увеличение суммы госпошлины на получение загранпаспорта до 5 тысяч рублей.