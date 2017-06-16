Сегодня в Елабуге в торжественной обстановке - в Городском дворце культуры - прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. "Этот праздник – замечательный повод выразить благодарность всем вам, кто в трудные минуты приходит на помощь к людям - врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, лаборантам, санитаркам, сотрудникам службы «Скорой помощи». У вас непростая, но ответственная миссия, которая требует огромных сил, энергии, чуткости. Результат вашей ежедневной работы - это сотни спасенных людей и он оправдывает все ваши усилия", - отметила в своем приветственном слове заместитель главы Елабужского района Зульфия Сунгатуллина.

Вопросам сохранения здоровья наших граждан, повышению доступности и качества медицинской помощи сегодня уделяется особое внимание и перед елабужским здравоохранением стоит много важных задач. За последние годы в районной системе здравоохранения произошли серьезные позитивные изменения. Благодаря поддержке республики в нашем районе на протяжение ряда лет проводится масштабная работа по строительству и ремонту лечебно-профилактических учреждений, включая районные больницы и поселковые ФАПы, а также оздоровительные лагеря и санатории. Так, в 2016 году по программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан» было построено модульное здание врачебной амбулатории по ул. М.Горького. И такое же здание врачебной амбулатории за счет средств местного бюджета в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей было построено по ул. Г.Тукая. Кроме того, за счёт средств местного бюджета в сумме 2 миллиона 800 тысяч проведено благоустройство территорий, электроснабжение, газоснабжение, водопровод и канализация ФАПов в Армалах, Альметьево, Малореченске и врачебной амбулатории по ул. М.Горького.

Из местного бюджета выделяются значительные финансовые средства на оснащение необходимым оборудованием и расширение списка предоставляемых медицинских услуг. Так, руководство района в 2017 году выделило финансовые средства в сумме 499,8 тысяч рублей для перевозки больных с хронической почечной недостаточностью в Центр гемодиализа в г. Набережные Челны. А также было выделено 489 тысяч рублей на закупку алкометра с автоматической распечаткой, анализатора для химико-токсилогических исследований и на реагенты к нему. В рамках социальной программы адресной для подготовки врачей по принципу «50 на 50» в 2016 году было заплачено 185,5 тысяч рублей за обучение 2-х студентов на лечебном факультете и одного студента - на педиатрическом. "Всё это направлено на достижение нового уровня развития медицины, создание максимально комфортных условий работы. Наша с вами совместная цель - сделать медицинскую помощь качественной и доступной для всех елабужан", - рассказала Зульфия Сунгатуллина.

На мероприятии были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами лучшие медицинские работники, а молодые специалисты получили именные стипендии от главы района.

Кроме того, по традиции в этот день были подведены итоги народного голосования на звание «Лучший врач года». В нем приняли участие более 1000 елабужан и отдали свои голоса за любимых докторов. В итоге лучшим оказался врач-невролог Елабужской центральной районной больницы Гасан Ахметов.