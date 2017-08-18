В рамках республиканской программы «Помоги собраться в школу!» сегодня будущим первоклассникам Елабуги вручали портфели, денежные сертификаты, спортивные формы и другие школьные принадлежности. Акция в Татарстане стартовала в начале августа, ее цель – помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, детям безработных родителей достойно подготовиться к началу нового учебного года.

Вручение школьных ранцев и принадлежностей прошло во Дворце культуры. Первым будущих первоклассников поздравил глава района Геннадий Емельянов. Всего в этом году в городе и районе школьный порог переступят 1123 первоклассника. 161 из них получат благотворительную помощь. В акции приняли участие в качестве благотворителей более 30 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города.

«В этом году мы поменяли формат вручения, организовав им большой праздник во Дворце культуры, тогда как в прошлые года школьные портфели мы вручали во время праздников двора. Для них организована и концертная программа, тесла-шоу с участием химиков и физиков, которые покажут детям мастер-классы, сказочное представление и т. д.», – рассказала заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Для детей содержимое ранцев – пока лишь яркие и необычные вещи, а для родителей же – серьезная поддержка. «Это большая поддержка для нас, конечно, нам помогают бабушки и дедушки, но помощь в рамках акции “Помоги собраться в школу!” как нельзя кстати», – делятся родители.