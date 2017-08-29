Подрядной организацией подходят к завершению работы по плановой замене участка магистрального трубопровода вдоль улицы Пролетарской на участке между улицами Чапаева и Марджани.

Как сообщил исполнительный директор ЕПТС Андрей Дементьев, сегодня начнется запуск воды в сетях. Планируется, что уже к вечеру в квартирах жителей микрорайонов 4-1 и 4-5 появится горячая вода. Напомним, в связи с ремонтными работами горячее водоснабжение в этих микрорайонах было приостановлено в середине августа.

Кроме того, за прошедшую неделю в городе были выявлены и устранены 2 утечки ГВС.