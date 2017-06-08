Сегодня в Елабуге заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Татьяна Ларионова провела личный прием граждан. Она ответила на вопросы, касающиеся организации летнего отдыха, занятости и трудоустройства несовершеннолетних. Всего на встречу пришли шесть человек.

Сегодня же Татьяна Ларионова и начальник информационно-методического отдела Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Алина Лапаева осмотрели условия проживания и отдыха в оздоровительных и пришкольных лагерях. Среди них оздоровительный лагерь «Буревестник», который уже несколько лет собирает талантливых и активных студентов и школьников со всей республики. Здесь проходят тренинги, веревочные курсы, работает ежегодная летняя тематическая школа для школьников и студентов. А в этом году спортивно-оздоровительный лагерь Елабужского института КФУ стал лауреатом конкурса детских оздоровительных лагерей Татарстана.

Увиденным гости остались довольны. В этом году летним отдыхом в Елабуге охвачено 2,5 тыс. детей.