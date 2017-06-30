29 тыс. 660 рублей составила средняя зарплата в Елабужском районе. Об этом на очередной сессии Совета района рассказал глава Палаты перспективного социально-экономического развития Денис Хамидуллин.

По его словам, благодаря разработанным палатой мероприятиям по развитию малого бизнеса четверо предпринимателей получили гранты на 4,5 млн рублей по программе «Лизинг-грант». По программе «Начинающий фермер» поддержку в размере 1,5 млн. получило фермерское хозяйство.

Район находится на 11-м месте среди 45 районов республики и на шестом месте в группе муниципальных образований с центром – городом республиканского подчинения и городских округов республики.

По итогам прошлого года Елабужский район занял пятое место среди 14 районов с центром – городом республиканского подчинения и городских округов республики и девятое – среди 45 муниципальных образований.