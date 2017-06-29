Главные батыры Сабантуя в Елабуге получат автомобили. Как и в прежние годы, в городе на празднике будут разыграны две «Лады Гранты». Первую машину получит победитель по борьбе корэш в весовой категории свыше 80 кг, а второй – до 80 кг. Также среди молодых борцов будет разыгран квадроцикл. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорту Марс Сафин.

«В соревнованиях по борьбе корэш смогут принять участие все желающие, но при этом у них должна быть елабужская прописка. Соревнования пройдут по трем весовым категориям: до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг. Двое сильнейших борцов Сабантуя получат автомобили, квадроцикл будет разыгрываться среди юношей до 18 лет», – отметил Марс Сафин.

Ежегодно в соревнованиях по борьбе корэш принимают участие около 70 человек, и с каждым годом количество участников становится больше.

Сабантуй в Елабуге пройдет 1 июля, а в деревнях праздник плуга будут отмечать 2 июля. На Шишкинских прудах и стадионе «Молодежный» развернутся спортивные и игровые пяточки, а на главной сцене будут выступать известные артисты Татарстана и Елабуги. Среди них Мунир Рахмаев, Виталий Агапов и российская звезда Юлия Плаксина.