На днях специалисты Елабужского центра занятости населения в загородном оздоровительном лагере «Юный строитель» провели деловые игры, групповые консультации и тестирование.В профориентационных мероприятиях приняли участие 138 ребят из первой смены лагеря . Со слов специалистов службы занятости, данные встречи с ребятами организуются традиционно в рамках выезда Мобильного центра.

Так, с целью расширения знаний школьников о востребованных рабочих профессиях была организована игра «Знатоки профессий». Ребята отвечали на вопросы викторины, играли, отгадывали загадки, рассказывали о профессиях, смотрели видеофильм о работе центра занятости, о профессии повара.

Старшие ребята с особым интересом участвовали в конкурсной программе «Экскурсия в мир профессий», в ходе которой презентовали профессии, изображали пантомимой и защищали профессию. Победителей конкурса определили члены жюри, наградив памятными призами.

В завершении мероприятия в Мобильном офисе центра старшеклассники прошли экспресс - диагностику по определению профессиональных интересов и склонностей, получили консультацию специалистов.