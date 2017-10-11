Республике Татарстан сформирована развитая система социальных выплат включающая 30 федеральных и 49 республиканских мер. Общее число получателей в Елабуге по состоянию на 1 января 2017 года около 34 тыс. человек. Лидирующими по числу получателей являются выплаты, предоставляемые гражданам, имеющим детей - 5479.

"С июля этого года мы приглашаем к себе льготников для подтверждения права на получение субсидии-льготы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Граждане должны предоставить документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, в которых они проживают. На сегодняшний день из приглашенных 948 домохозяйств к нам пришли и подтвердили свое право только 689 (73%). Уважаемые жители, просим вас к нам приходить поактивнее. Мы вас ждем по адресу ул. Спасская, 3", - рассказала на "деловом вторнике" начальник Управления социальной защиты Светлана Прохорова.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, деятельность учреждений направлена на повышение качества социальных услуг за счет развития всех форм предоставления социальных услуг (полустационарной, стационарной и срочной) на основе контроля и оценки качества работы организаций социального обслуживания. Уровень обеспеченности населения социальными услугами в Елабуге составляет 100%, за исключением услуг, страдающими психическими расстройствами.

За 9 месяцев 2017 года в учреждениях социально обслуживания получили услуги 1952 человека:

пожилые - 389,

инвалиды - 500,

дети-инвалиды - 538,

семьи с детьми - 454,

дети - 79.

"Центр «Доверие» в этом году переехал в новое помещение и располагается по адресу: улица Городищенская, 4. Здесь созданы все условия для работы, в отличие от старого деревянного здания, которое не соответствовало ни санитарным, ни пожарным нормам. В торжественном открытии нового здания приняла участие заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова", - напомнила Светлана Прохорова.

В рамках реализации "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года" второй год в районе организуется работа по изучению условий проживания одиноких и одинокопроживающих граждан старше 70 лет в целях выявления нуждающихся в социальном обслуживании. На сегодняшний день в районе у нас проживают 2259 таких граждан. В этом году работники социальных служб уже обошли всех. По результатам 20 пожилых был приняты на социальное обслуживания на дому, 1 - устроен в дом-интернат. За 139 гражданами уход осуществляют социальные работники, за 527 пожилыми - родственники либо иные лица. Остальные граждане от услуг социальных служб отказались, так как сами справляются с ведением домашнего хозяйства и обеспечением основных жизненных потребностей.

Поиск новых эффективных форм оказания социальной помощи населению - одна из современных тенденций социального обслуживания граждан. Среди них следует выделить широкую ориентацию на использование стационарозамещающих технологий. С 2017 года запущен пилотный проект по созданию приемных семей для дееспособных граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. "В нашем районе такая семья была создана с августа этого года", - отметала докладчик.

Весь комплекс социальных услуг получают граждане, проживающие в стационарных учреждениях, - от медицинской помощи до социальной реабилитации:

В 2017 году Добровольческий отряд пожилых людей «Алтын яшь» Елабужского Дома интерната для престарелых и инвалидов» стал одним из победителей Республиканского конкурса «Благотворитель года-2016» в номинации «Некоммерческие организации» за вклад в развитие добровольческой деятельности.

4 октября 2017 года прошел отборочный этап Республиканского конкурса художественной самодеятельности «Мои года – мое богатство». Проживающие ЕДИПИ заняли первые места во всех номинациях и также примут участие в финальном этапе конкурса.

В настоящее время проживающие Психоневрологического интерната принимают участие в Всероссийских соревнованиях по мини-футболу «Кубок Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 2017» в г.Сочи.

В июне в Республиканском шахматном и шашечном турнире среди получателей социальных услуг домов интернатов и психоневрологических интернатов Республики Татарстан, который проходил в г. Казань в командном первенстве сборная ЕДИПИ заняла первое место.

В 2017 году ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» первый раз принял участие во II Всероссийском фестивале для инвалидов на колясках по бочча, который проходил с 24 по 27 июля в г. Чайковский Пермского края. По итогам командного зачета сборная ЕДИПИ заняла второе место.

Внедрять новые технологии нам удается благодаря грантовой поддержке социальных проектов на различных уровнях:

Республиканский конкурс социальных проектов «Общественная инициатива»,

Республиканский конкурс социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК»,

Республиканский конкурс на получение грантов Кабинета Министров РТ для некоммерческих организаций.

Общая сумма привлеченных средств в 2017 году около 1 млн. руб.

Наша задача создание комфортных и безопасных условий для проживания в социальных учреждениях. В республике реализуется программа по улучшению материально-технического состояния учреждений социального обслуживания. В этом году приобретено оборудование на сумму 920 тыс. руб. На капитальный ремонт учреждений (Психоневрологический интернат, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, Реабилитационный центр «Астра») выделены дополнительные средства в размере 28,35 млн. рублей. На сумму 1,6 млн. рублей в учреждениях выполнены противопожарные мероприятия за счет бюджета РТ. Все учреждения социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан оборудованы системами сигнализации и оповещения при пожаре, а также системой «стрелец-мониторинг».

Продолжается работа по обеспечению безопасных условий проживания многодетных семей и семей в социально опасном положении и одиноких престарелых граждан и инвалидов:

Прошли лечение от алкогольной зависимости – 18 родителей,

Трудоустроены – 13,

Оказана материальная помощь – 5,

Оформлены меры социальной поддержки – 6,

Организован летний отдых детей – 13,

трудоустроены 2 несовершеннолетних

Подключена услуга “Автоплатеж” – 20,

54 семьям установлена пожарная сигнализация,

Заключены соглашения по реструктиризации долгов – 24.

На 1 июня 142 семьи имели задолженность по ЖКХ, на 1 сентября - 97 семей. Сумма долга уменьшена на 561 тыс. руб. "Эта работа проводится в постоянном режиме: в случае выявления задолженности свыше двух месяцев семьи рассматриваются на рабочей группе по сокращению заложденности при исполкоме ЕМР, уточняются причины неоплаты и семья берется на учет для оказания помощи", - отметила Светлана Прохорова.