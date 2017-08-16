13 августа в п.г.т. Алексеевское прошли соревнования по автозвуку среди любителей по двум классам: «НОВИЧОК» и «ЛЮБИТЕЛЬ».

В Алексеевское приехало 50 автомобилей из 9 городов Татарстана и из соседней Республики Башкортостан. В зачетных этапах мероприятия приняли участие 34 машины. Оставшиеся автомобили были собраны в нескольких студиях профессионально занимающихся установкой автозвука. Они показали свои лучшие автомобили, считающихся профессионалами в своем классе и поддержали новичков в соревнованиях.

«Нам в небольшом посёлке удалось собрать рекордное количество участников соревнований и «шоукаров» для проведения подобного рода мероприятий в Татарстане» – говорит организатор мероприятия специалист Исполкома Алексеевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дамир Зиганшин – «Так же к нам приехал участник Ильнур Хабиров из Республики Башкортостан. Он никогда не был в Татарстане и особенно приятно, что знакомство с нашей Республикой прошло на нашем мероприятии».

Программа мероприятия была рассчитана таким образом, чтобы все пришедшие зрители могли осмотреть каждую машину лично, посидеть в них, сделать памятные фотографии или записать видео. Кульминацией соревнований стали замеры громкости машин.

Победителями стали:

Класс "НОВИЧОК":

ВАЗ 2114 Ильнура Хабирова - 144.9 (г. Туймазы);

ВАЗ 2114 Наиля Аблеева - 142.7 (г. Казань);

ВАЗ 2114 Алмаза Гимаева – 141 (г. Казань).

Класс "ЛЮБИТЕЛЬ":

ВАЗ 2114 Гатилова Алексея - 148.8 (г.Казань);

Лада Калина Инвира Валиева - 148.2 (г.Нижнекамск);

ВАЗ 2114 Андрея Родина - 147.7 (г. Казань).

В завершении соревнований организаторами были вручены победителям подарочные сертификаты, дипломы и ценные призы.