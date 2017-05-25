Сабантуй в Елабуге в этом году пройдет 1 июля, а в селах района – 2 июля. Перенос праздника на июль связан со священным месяцем Рамадан у мусульман. Ураза начинается 27 мая. 25 июня пройдет Ураза-Байрам.

На месте проведения Сабантуй-2017 - Шишкинских прудах - состоялось первое заседание оргкомитета праздника. Как и в прежние годы, главными «виновниками» торжества станут сельчане. Передовиков сева будут чествовать на главной сцене Сабантуя, также на площадке будут работать национальные подворья.

Традиционно главным призом елабужского Сабантуя станут 2 автомобиля для батыров национальной спортивной борьбы. Победители скачек получат денежные сертификаты. Всего во время праздника будут организованы спортивные состязания по 19 видам спорта.

Кроме того, жители Елабуги здесь же, на Сабантуе, смогут сдать нормы ГТО и получить соответствующие сертификаты.