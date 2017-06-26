В этом году тарифы за жилищные услуги в Елабуге повысятся на 7,5%. Об этом сообщила главный экономист Департамента ЖКХ Гульфира Бердигалиева.

По ее словам, очередное изменение тарифов произойдет с 1 июля этого года. «Рост жилищных услуг с 1 июля этого года составит 7,5%. К жилищным услугам относятся работы по управлению многоквартирным домом и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в доме. На все жилищные услуги проведена независимая экспертиза», – отметила Гульфира Бердигалиева.

Общий рост стоимости коммунальных услуг со второго полугодия в городе составит 4%. Так, ожидается повышение тарифа за холодную воду на 4,2%, водоотведение – на 4,1%, тепловую энергию – на 3,95%, электроэнергию – на 3,8%, газ – на 3,9%. Тариф на тепловую энергию для населения и прочих потребителей будет составлять 1980,28 руб./Гкал (действующий – 1905,11 руб./Гкал).