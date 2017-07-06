В течение недели в 11 микрорайоне будут производиться работы по монтажу участка теплосети возле жилого дома №33 по пр.Мира. В связи с этим без горячей воды останутся жители домов по пр. Нефтяников 11, 19. Об этом на "деловом вторнике" рассказал исполнительный директор Елабужского предприятия тепловых сетей Андрей Дементьев.

Также вчера по графику была приостановлена котельная «Тугарова» для проведения гидравлических испытаний и выполнения ремонтных работ. Работы будут производиться до 16 июля.

"Как мы и обещали, на прошлой неделе был завершен монтаж трубопровода тепловой сети на 8 микрорайон, общей длиной 230 метров. С 30 июня возобновлена подача горячей воды во все жилые дома 8 микрорайона. На сегодняшний день на данном участке ведутся работы по обратной засыпке", - отметил Андрей Дементьев. Также была возобновлена подача ГВС жителям 4 микрорайона (ул. Марджани 28,30,32 и по ул. Окружное шоссе 47,49) после устранения утечки возле жилого дома №30 по ул. Марджани.