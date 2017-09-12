13 сентября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов примет участие в церемонии открытия завода бельгийской фирмы «Драйлок Текнолоджис», сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга». В тот же день президент даст старт строительству предприятия по выпуску субстратов для растений от действующего резидента ОЭЗ «Роквул-Волга». Кроме того, запланировано проведение заседания Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга», на котором будут рассмотрены новые проекты резидентов на сумму более 9 миллиардов рублей.

ООО «Драйлок Текнолоджиз» — предприятие, выпускающее санитарно-гигиеническую продукцию.

Компания Rockwool, располагающая производством каменной ваты в ОЭЗ «Алабуга», новое производство субстрата из этой каменной ваты организует на земельном участке рядом с существующим предприятием.