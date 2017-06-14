Иски в адрес компаний «Белая дача Алабуга» и «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» направило управление Росприроднадзора РТ. Ведомство сочло, что предприятия наносят вред окружающей среде.

Обе компании — резиденты особой экономической зоны «Алабуга». Первая занимается производством, а также переработкой салатной и овощной продукции; вторая — выпуском стройматериалов из древесины.

«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» назначили штраф в 40 000 рублей за утилизацию отходов 3−4 классов опасности без соответствующей лицензии. Выяснилось, что на предприятии в качестве топлива для получения теплоносителя (дымовых газов) утилизировали древесное волокно со связующими смолами, опилки и стружки, загрязненные нефтепродуктами и прочие отходы.

«Белой даче Алабуга» Росприроднадзор предъявил 4,5 млн рублей доначислений за негативное воздействие на окружающую среду (размещение отходов).