Вернуть в муниципальную казну земельные участки в селе Мальцево Елабужского района, проданные с нарушениями закона, потребовала от местной земельно-имущественной палаты комиссия управления ФАС РФ по РТ. Против нее и главы района Геннадия Емельянова возбудили антимонопольное дело.

В управление поступила жалоба о нарушении антимонопольного законодательства при продаже земли. Ранее власти района решили, что официально публиковать муниципальные нормативные правовые акты будут газеты «Новая Кама» и татароязычная «Алабуга Нуры». Однако данные о предоставлении участков появлялись лишь в последней.

Так как государственный язык России на всей ее территории — русский, ФАС РФ сочла, что размещать такую информацию нужно на соответствующем языке, отметила пресс-служба татарстанского управления.

— Отсутствие публикации извещения в русскоязычных СМИ о предоставлении земельных участков лишает потенциальных приобретателей на равных правах принимать участие в распределении муниципальных земельных участков, препятствуя реализации цели выставления земельных участков на публичную продажу, ущемляет права и свободы неограниченного круга лиц, заинтересованных в приобретении земельных участков, — пояснили антимонопольщики.

Ранее Емельянова и земельно-имущественную палату предупредили, что нужно прекратить нарушать закон и вернуть участки в муниципальную собственность до 19 ноября прошлого года. Однако предупреждение проигнорировали, поэтому возбудили дело, материалы которого должны направить в управление Росреестра РТ для приостановления регистрации этих участков.