Более 4,2 млн рублей долга по зарплате пришлось выплатить директору ООО «Квинта — Петролеум» после вмешательства нижнекамской прокуратуры, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что 48 работникам предприятия в этом году не платили деньги за труд с февраля по март включительно. К дисциплинарной ответственности привлекли коммерческого директора компании.

ООО «Квинта — Петролеум», оптом торгующее твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, зарегистрировано в селе Танайка Елабужского района. Руководитель предприятия — Эдуард Емельянов (сын главы Елабуги и района Геннадия Емельянова).