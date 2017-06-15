Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» одобрил сегодня на заседании, которое вел президент РТ Рустам Минниханов, проекты трех компаний, претендующих на получение статуса резидента: «СТ Алабуга», «Агрусхим-Алабуга», «СТиМ-Алабуга». Общая сумма инвестиций в создание новых производств — более 650 млн рублей, передает пресс-служба правительства РТ.

Инициатором проекта «СТ Алабуга» выступила «СТ Нижегородец» — одно из крупнейших в России предприятий по производству автобусов, спецтранспорта и грузового транспорта на базе фургонов и шасси коммерческих автомобилей. В ОЭЗ «Алабуга» компания планирует производить ежегодно более 2300 машин на базе автомобиля Ford Transit, выпускаемого на местном заводе Ford Sollers. Объем финансирования — 136,4 млн рублей. Компания планирует запустить производство на арендуемых площадях индустриального парка «Синергия» на территории ОЭЗ «Алабуга» в третьем квартале этого года, создав 89 рабочих мест.

Проект «Агрусхим-Алабуга» предусматривает выпуск 5700 т средств защиты растений в год. Инициатор — компания «Союзагрохим», которая планирует вложить в производство 297,2 млн рублей. Запуск завода запланирован на первый квартал 2019-го.

«СтиМ-Алабуга» планирует построить на территории ОЭЗ «Алабуга» завод и логистический центр. Компания наладит выпуск световозвращающих стеклошариков мощностью 7900 т в год для дорожной разметки. Инициатор проекта — белорусская компания «СТиМ» (единственное на постсоветском пространстве предприятие, выпускающее материалы и компоненты для нанесения дорожной разметки, а также спецтехнику для проведения таких работ). В производство планируют вложить 222,2 млн рублей. Инициатор проекта рассчитывает получить 234 млн рублей выручки в 2020 году, создать 44 рабочих места.