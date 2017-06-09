Прием заявок на участие в конкурсных отборах осуществляется Государственным казенным учреждением «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» с 1 июня 2017 года по 30 июня 2017 года, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 по московскому времени, по адресу: г. Казань, ул. Московская, д.55, (вход со стороны Гарантийного фонда РТ).

Отбор и сроки объявления результатов Конкурсного отбора производятся в соответствии с Постановлением Исполнительного комитета Елабужского муниципального района "Об утверждении Положения о порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Елабуга Елабужского муниципального района для предоставления поддержки в форме субсидий от 24.05.2017 №584.

Обращаем Ваше внимание на то, что Конкурсная заявка может быть подана Вами в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatarstan.ru).

По вопросам, связанным с подачей заявок по мероприятиям Лизинг-грант и Развитие социального предпринимательства, можно обратиться по телефону «Горячей линии Министерства экономики Республики Татарстан» по номеру (843) 524-90-90.