8 июня заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова проведет в Елабуге личный прием граждан. Она ответит на вопросы, касающиеся организации летнего отдыха, занятости и трудоустройства несовершеннолетних. Кроме того, будет организована проверка работы загородных лагерей Елабужского района.

Предварительная запись на прием по телефону: 3-03-45.

Прием состоится 8 июня в 11 часов в здании Совета Елабужского муниципального района (пр.Нефтяников 30, кабинет №12).