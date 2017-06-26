Елабужские предприятия сократили количество рабочих мест для школьников города. Об этом сообщили в исполкоме района.

«Ссылаясь на кризис, большая часть работодателей отказываться брать школьников на работу. Говорят, что нет возможности трудоустроить несовершеннолетних, также их настораживает ответственность за подростка. Например, если в прошлом году предприятие "КамПолибэг" трудоустроило 30 школьников, то в этом году заключен договор только на одного ребенка. Также елабужский пищекомбинат брал 30 человек, в этом году всего 10 детей», – отметила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Несмотря на это, договора были заключены, хотя и в меньшем объеме, чем планировалось. Так, сегодня школьники работают АО «ПО ЕлАЗ», Елабужском пищекомбинате, предприятии «Алабуга соте», мясоконсервном комбинате, а также в «КамПолибэг». Всего этим летом планируется трудоустроить 500 подростков, но большая часть детей будут работать в школьных бригадах, а зарплату будут выплачивать из местного бюджета. Это примерно 3 тыс. руб. Хотя месячная зарплата составляет 7,5 тыс. руб, так как желающих много, а мест не хватает, пришлось выделенный бюджет разделить поровну.

На сегодня трудоустроен 161 несовершеннолетний, из которых 104 человека – в трудовые бригады. Остальные работают на производствах Елабуги, где рабочий день длиннее (не более 6 часов), но зато платят больше. Это 8 тыс.руб.в месяц с учетом работы в полную неделю.