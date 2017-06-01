День защиты детей в Елабуге 2017: куда пойти с ребенком, план мероприятий. Вот и наступили такие долгожданные летние каникулы, и тут уже первый большой праздник, которого ждут все ребятишки. И вот пока родители только думают, чем же им удивить сои чадо, Елабуга уже полностью готов.

Весь день, с самого утра жителей города ждет увлекательная программа.

 9:00  Общественная линейка с отправлением детей в детские оздоровительные лагеря (площадь перед ГДК).

 10:00  Фестиваль рисунков на асфальте "Мир глазами детей", концерт коллективов детских музыкальных школ (площадь Ленина).

 11:00  Забег в ползунках "Топ-топ" (мраморный зал ГДК)

 13:00  Концертная, игровая, развлекательная программа. мастер-классы, игровые пятачки (Александровский сад).

 13:00  Бесплатный показ мультфильма "Красная черепаха" для юных зрителей (кинотеатр "Иллюзион").

 14:00  Открытие подросткового клуба (СОШ №6).

 16:00  Спортивное праздничное мероприятие "На встречу с летом!" (Центральный стадион).

 17:00  Фестиваль ростовых кукол и аниматоров (площадь перед ГДК).

 17:00  Праздничное мероприятие "Ура! Каникулы!" (4-й мкр.).

 17:30  Праздник "Малышарики" (Пионерский парк).

В связи с погодными условиями праздник в Пионерском парке, посвященный Дню защиты детей, отменяется.

 18:30  Концертная программа "Детство - счастливая пора" (Большой зал ГДК).

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