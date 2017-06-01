День защиты детей в Елабуге 2017: куда пойти с ребенком, план мероприятий. Вот и наступили такие долгожданные летние каникулы, и тут уже первый большой праздник, которого ждут все ребятишки. И вот пока родители только думают, чем же им удивить сои чадо, Елабуга уже полностью готов.

Весь день, с самого утра жителей города ждет увлекательная программа.

9:00 Общественная линейка с отправлением детей в детские оздоровительные лагеря (площадь перед ГДК).

10:00 Фестиваль рисунков на асфальте "Мир глазами детей", концерт коллективов детских музыкальных школ (площадь Ленина).

11:00 Забег в ползунках "Топ-топ" (мраморный зал ГДК)

13:00 Концертная, игровая, развлекательная программа. мастер-классы, игровые пятачки (Александровский сад).

13:00 Бесплатный показ мультфильма "Красная черепаха" для юных зрителей (кинотеатр "Иллюзион").

14:00 Открытие подросткового клуба (СОШ №6).

16:00 Спортивное праздничное мероприятие "На встречу с летом!" (Центральный стадион).

17:00 Фестиваль ростовых кукол и аниматоров (площадь перед ГДК).

17:00 Праздничное мероприятие "Ура! Каникулы!" (4-й мкр.).

17:30 Праздник "Малышарики" (Пионерский парк).

В связи с погодными условиями праздник в Пионерском парке, посвященный Дню защиты детей, отменяется.

18:30 Концертная программа "Детство - счастливая пора" (Большой зал ГДК).