Подопечные Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов приняли участие в Республиканском шахматном и шашечном турнире среди получателей социальных услуг домов интернатов и психоневрологических интернатов Республики Татарстан, который прошел накануне в Казани.

По итогам соревнований в командном первенстве елабужане заняли почетное первое место. Среди шахматистов Альберт Бекмухамедов занял второе место, Владимиру Яшину досталось третье место среди шашистов.

Победителям были вручены грамоты, кубки и шахматы, а участники и гости покинули турнир в отличном настроении, высказав пожелание, чтобы такие встречи проводились как можно чаще.

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