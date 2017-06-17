Подопечные Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов приняли участие в Республиканском шахматном и шашечном турнире среди получателей социальных услуг домов интернатов и психоневрологических интернатов Республики Татарстан, который прошел накануне в Казани.

По итогам соревнований в командном первенстве елабужане заняли почетное первое место. Среди шахматистов Альберт Бекмухамедов занял второе место, Владимиру Яшину досталось третье место среди шашистов.

Победителям были вручены грамоты, кубки и шахматы, а участники и гости покинули турнир в отличном настроении, высказав пожелание, чтобы такие встречи проводились как можно чаще.