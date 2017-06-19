Первую очередь проекта расширения внутриплощадочной железной дороги запустили в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». Благодаря этому расширится пропускная способность контейнерной площадки ОЭЗ, улучшится качество обслуживания резидентов и повысится эффективность логистических затрат.

Крупнейший пользователь услуг контейнерной площадки для хранения и погрузки — компания «Форд Соллерс Алабуга», получающая по железной дороге комплектующие для автомобилей. На нее приходится около 60% грузооборота. Другой крупный резидент ОЭЗ — компания Kastamonu — использует контейнеры как еще один путь отправкий готовой продукции наряду с автомобильным и речным транспортом.

Рост объемов производства компаний-резидентов в 2015-2016 годах привел к значительному росту нагрузки на площадку, увеличению количества железнодорожных составов — ежемесячно контейнерная площадка обслуживает свыше 1000 контейнеров. В условиях ограниченной пропускной способности поезда с грузами вынуждены простаивать на станции «Тракторная». Для повышения скорости работы контейнерной площадки и удобства резидентов управляющая компания ОЭЗ приняла решение о строительстве четырех новых железнодорожных путей в дополнение к работающим трем. На них грузовые составы смогут ожидать очереди на разгрузку-погрузку.

Проектирование новых путей провели в прошлом году. Весной 2017-го начались строительные работы. Сейчас подготовили основание путей, проложили трубы водоотведения. В июне состоялась укладка первых рельсов. Строительство четырех новых путей будет полностью завершено к концу этого года.