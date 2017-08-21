Вчера, 20 августа, завершился четырехдневный экологический сплав, организован-ный Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отде-лением Русского географического общества в РТ. Мероприятие проходило в рамках Года экологии и общественных пространств в РТ.

Маршрут протяженностью 25 км проходил от села Тихоново до г.Елабуга. В сплаве приняли участие 20 человек – члены татарстанского отделения Русского географического общества из Набережных Челнов и Казани, студенты и сотрудники экологических органи-заций. Участники сплавлялись на байдарках, катамаранах и останавливались на ночевку в палаточном лагере по пути следования.

Во второй день сплава была организована культурная программа в национальном парке «Нижняя Кама». Участники прошли экологическую тропу «Малый бор» и ознако-мились с историей Святого ключа.

В результате четырехдневного сплава было собрано 20 мешков мусора. По словам организаторов, основные скопления обнаружены на стоянках рыбаков и пляжных терри-ториях, в остальном – река чистая и спокойная, подходящая для семейного отдыха с деть-ми и рекреационных сплавов.