С 14 по 23 июня будет произведено отключение горячего водоснабжения в жилых домах 8-го микрорайона. "Это связано с заменой 230 метров трубопровода", - сообщил на общегородской планерке исполнительный директор Елабужского предприятия тепловых сетей Андрей Дементьев.

Впрочем, горячей воды в 8 микрорайоне нет еще с момента отключения на опрессовочные работы Центральной котельной. "В данный момент ведутся работы по плановой замене участка магистральной теплосети по пр. Мира. Планируется заменить порядка 430 м трубопровода с установкой в тепловой камере 2-х секционирующих задвижек на ответвлении теплосети. В связи с выполнением данных работ без услуг ГВС остаются жители 5 и 8 микрорайонов", - сообщил Андрей Дементьев.

Кроме того ведутся работы по замене трубопровода в подвале жилого дома Мира 63, в связи с чем без услуг ГВС остаются жилые дома Мира 63 и 65, Интернациональная 1.

Отметим, в ходе опрессовки Центральной котельной было обнаружено 23 порыва, 12 из которых на данный момент устранено. Для сравнения в 2016 году при опрессовке было 16 порывов. С 5 по 18 июня остановлена котельная УППВОС для проведения гидравлических испытаний и выполнения ремонтных работ.