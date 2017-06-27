На сегодняшний день продолжаются ремонтные работы по замене тепловой сети в 8 микрорайоне. Планируется смонтировать 230 метров трубопровода. "Работы планируем завершить до конца недели", - заявил на "деловом вторнике" исполнительный директор ЕПТС Андрей Деменьтев. Напомним, подача горячей воды в этом микрорайоне была приостановлена с 16 мая.

Также с 26 по 30 июня в связи с ремонтными работами без горячей воды остались жилые дома №14, 16, 22 по улице Марджани и детский сад №35. В 11 микрорайоне ведутся работы по устранению порыва на участке теплосети возле жилого дома №33 по проспекту Мира. В связи с этим без услуг ГВС остаются жилые дома № 11 и 19 по проспекту Нефтяников. Работы по устранению утечки также ведутся в микрорайоне 4-1 возле жилого дома №30 по улице Марджани. Под отключение ГВС попадают жилые дома №28, 30 по улице Марджани, №47,49 по Окружному шоссе.

Как рассказал Андрей Дементьев, с 19 июня по 2 июля остановлена котельная детского сада №14 для проведения гидравлических испытаний и выполнения ремонтных работ. С 3 июля на две недели будет произведена остановка котельной по улице Тугарова.

Продолжаются работы по благоустройству и закрытию ордеров. На прошедшей неделе производились работы по завозу грунта и планировке в 12 и 6 микрорайонах. "На сегодняшний день закрыты 10 ордеров, 18 подготовлены к сдаче и переданы в Исполком. Незакрытыми остаются 96 ордеров", - сообщил Андрей Деменьтев.