15 июня на площадке ПО "ЕлАЗ" в Елабужском районе состоялось открытие новой линии конвейерной сборки экскаваторов-погрузчиков «ELAZ-BL». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизирова, руководство АО «ПО ЕлАЗ» и другие.

«Сегодня мы ознакомились с оборудованием и открываем новое производство экскаваторов-погрузчиков турецкой марки, локализованное на этой площадке, - отметил Рустам Минниханов на церемонии открытия. – Это современное высокоэффективное производство и очень нужный на российском рынке продукт».

Рустам Минниханов напомнил, что руководство страны уделяет особое внимание вопросам импортозамещения, и благодаря совместной работе турецких партнеров и предприятия «ЕлАЗ» сегодня реализован проект с локализацией производства до 75%.

Экскаваторы-погрузчики «ELAZ-BL» моделей 880 и 888, выпускаемые на площадях АО «ПО ЕлАЗ», предназначены для механизации землеройных и погрузочно-разгрузочных работ в промышленном, дорожном и гражданском строительстве, разработки карьеров в горнодобывающей промышленности, выполнения ремонтных работ в коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики.

Серийное производство экскаваторов-погрузчиков по полному циклу (сварка, покраска, сборка кабин, конвейерная сборка и испытание) было организовано в начале 2017 года. До этого была проведена большая подготовительная работа: специалисты «ЕлАЗа» прошли полный курс обучения по разработке технологии, сборке, испытаниям и сервисному обслуживанию. Было создано 120 новых рабочих мест. На производстве введено в действие современное высокотехнологичное оборудование: комплексы подготовки и окраски поверхностей, комплекс термической резки, расточные обрабатывающие центры, листогибочные прессы и проч. Общие инвестиции в проект составили более 330 млн. рублей. Проектная мощность линии конвейерной сборки составляет 500 единиц техники в год.