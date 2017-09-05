Сегодня, 5 сентября, в Музее Памяти Елабуги состоялось торжественное вручение сертификата «Член совета патриотических организаций». Елабужский музей посетил председатель центрального исполкома организации «Офицеры России» генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов. Он вручил сотрудникам музея памятный флаг и портрет маршала Советского союза Георгия Жукова.

В ходе визита Александр Михайлов высоко оценил работу музея и отметил, что увековечение памяти воинов – это достойное дело. «Подобные музеи являются островками истории, без которого не возможно жить новому поколению, тем более, сейчас идет такой некий порыв патриотизма и очень важно его поддерживать», –отметил председатель центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.

После посещения Елабуги Александр Михайлов отправился в Казань, для обсуждения вопроса по организации «Офицеры России», ведь представительства этой организации в Татарстане пока нет.